◇プロボクシングWBA世界バンタム級タイトルマッチ同級2位 堤聖也（角海老宝石）＜12回戦＞王者 井上拓真（大橋）（2024年10月13日東京・有明アリーナ）挑戦者で元日本バンタム級王者の堤聖也（28＝角海老宝石）がWBA同級王者の井上拓真（28＝大橋）を破り、新王者となった。12回を戦い抜き、3−0（114−113、115ー112、117−110)の判定勝ち。高2のインターハイで敗れた相手に12年越しでリベンジを果たし、プロ14戦無敗で