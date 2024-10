1966年に開発されたチャットボット「ELIZA」は、最初期のチャットボットとして知られています。バーミンガム大学でメディアや文学の歴史について研究するレベッカ・ローチ氏によると、ELIZAの研究開発には正体不明の女性秘書が大きな役割を果たしていたそうです。My search for the mysterious missing secretary who shaped chatbot historyhttps://theconversation.com/my-search-for-the-mysterious-missing-secretary-who-shap