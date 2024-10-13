Novel Coreが、自身のメジャーデビュー4周年とファンダム・OUTERの命名3周年を記念したYouTube Live「Novel Core Debut 4th Anniversary Talk&Live」を10月16日21時30分より生配信する。1周年記念では、ファンネームとなる「OUTER」の名前とロゴの発表、2周年記念ではNovel Coreが完全セルフプロデュースしたジュエリーの発表をするなど、様々な取り組みを行ってきたNovel Core。今回の4周年記念では、昨年に行われた3周年記念