2024年3月25日に開業したばかりの【JR東日本ホテルメッツ プレミア 幕張豊砂】。注目は、宿泊者専用の朝食ビュッフェです。料金も￥1,650（税込）とお手頃で、未就学児が無料になるのも魅力的。約70種類ほどのメニューがそろい、味も大満足です。千葉の味も並ぶ朝食ビュッフェ朝食会場はホテル１階にあるレストラン “umikaze”。広い窓からは2023年3月に開業した幕張豊砂駅前のモダンな雰囲気を望めます。営業時間は6時30分