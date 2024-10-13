リクルート（東京都千代田区）の外食市場に関する調査・研究機関「ホットペッパーグルメ外食総研」が、「飲食店デートでのマナー」に関する調査を実施。その結果をランキング形式で発表しました。女性よりも男性の方が気を使っている？調査は2024年3月15日から同月16日、全国の20〜60代の男女を対象に、インターネットリサーチで実施。計1035人（男性517人、女性518人）の有効回答を得ています。なお、回答割合は選択肢（後述