◇プロボクシングWBA世界バンタム級タイトルマッチ王者 井上拓真（大橋）＜12回戦＞同級2位 堤聖也（角海老宝石）（2024年10月13日東京・有明アリーナ）WBA世界バンタム級王者の井上拓真（28＝大橋）が挑戦者・堤聖也（28＝角海老宝石）と対戦。世界スーパーバンタム級4団体統一王者の兄・尚弥(31)が試合を見守った。この試合の直前に元WBAスーパー＆WBC統一世界ライトフライ級王者で現WBCフライ級1位の寺地拳四朗が、同