俳優の高橋文哉（23）が主演を務める映画「あの人が消えた」が、公開4週目を迎えじわじわと注目を集めている。「次々と人が消える」と噂されるいわくつきのマンションの担当になった配達員（高橋文哉）が、個性の強いあやしげな住人たちの秘密を知るうちに思いもよらない事件に巻き込まれていくというミステリー作。監督は日本テレビ「ブラッシュアップライフ」などを担当した水野格氏（35）が務める。その水野監督が、公開4