台風１０号の影響で表土ごと流出した畑で見頃を迎えたソバ畑＝１１日、秦野市寺山秦野市寺山の手打ちそば店「石庄庵」（石井貞男店主）の一帯で、春と秋に咲く「十月桜」がかれんな花を見せている。近くのソバ畑も遅い花を咲かせており、石井店主は「両方の花が同時期に見られるのは異例。秋の風物詩を楽しんでほしい」と来場を呼びかけている。十月桜の一部は今週の冷え込みで散ってしまったが、花芽は残っており、今月末まで