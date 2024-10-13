元大阪府知事の橋下徹氏が１３日、フジテレビ「日曜報道ＴＨＥＰＲＩＭＥ」に出演。れいわ新選組の大石あきこ議員と直接バトルした。自民党・石破茂総裁、立憲民主・野田佳彦代表ら、７党のトップが集結し、「政治とカネ」の問題などを議論した。橋下氏は、石破氏に政治資金収支報告書の不記載に関する問題について追及。一方で「野党のみなさんもルールメーカーなので、言い訳とかではなく、基準を教えてほしい。こうい