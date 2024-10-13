元NEWSの歌手、手越祐也（36）が、日本テレビ系「世界の果てまでイッテQ」（日曜午後7時58分）に、約4年5カ月ぶりに復帰した。再会の場面では、虫捕り網で手越を捕まえる演出をした宮川大輔（52）が、感極まって泣き出す場面も。「イッテQ」がトレンド1位となり、「手越祐也」「手越くん」「手越復活」の他、「宮川大輔」「宮川さん」「大輔さん」などのワードがSNSを席巻した。また、手越が番組への思いを語り、4年前の降板につい