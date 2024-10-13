北京市内で3日間にわたって開催された2024世界農業科学技術イノベーション大会が12日に閉幕しました。同大会では、科学技術による成果を一連の重要な応用する意向書が締結されました。参加したのは中国内外の大学学長や企業家、科学者、国際組織の責任者、駐中国外交官、青年代表など800人近くで、「気候変動と農業食品系統のモデルチェンジ」という課題をめぐって、議論を展開しました。世界食糧賞財団のケネス・M・クイン総裁は