柔道男子６６キロ級で五輪連覇の阿部一二三、女子５２キロ級で２１年東京五輪金メダルの阿部詩（ともにパーク２４）が１３日、都内で２０２５年大阪・関西万博の開幕（来年４月１３日）半年前を記念したＰＲイベントに参加した。兵庫県出身の阿部兄妹は、タレントのゆうちゃみ、ゆいちゃみ姉妹と登壇。詩はゆいちゃみとの“妹対決”に臨み、早口言葉に挑戦。「関西開催に歓声満載な大阪関西万博が半年前！ミャクミャクの脈拍も