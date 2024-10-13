◆２０２４ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ・ファーストステージ第２戦ＤｅＮＡ１０―３（１３日・甲子園）阪神がＣＳファーストステージで敗退した。本拠地開催で連敗し、２４年シーズンの戦いを終えた。先発・高橋遥人投手は５回８０球４失点でマウンドを降りた。初回、２死走者なしから森下が左翼席へソロ本塁打を放ち、先取点を獲得。流れに乗りたい２回のマウンドだったが、先頭の宮崎から４連打を浴び、３失