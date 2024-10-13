こちらは「くじら座（鯨座）」の方向約2億2000万光年先の棒渦巻銀河「NGC 521」です。地球に対して正面を向けた位置関係にあるフェイスオン銀河のひとつで、棒状構造がある明るい中心部分と、その周りを取り巻く渦巻腕（渦状腕）の様子がよくわかります。【▲ 国立天文台すばる望遠鏡の超広視野主焦点カメラ「HSC」で撮影された棒渦巻銀河「NGC 521」（Credit: 国立天文台）】この画像は、国立天文台（NAOJ）ハワイ観測所の「すば