◇プロボクシングWBA世界フライ級タイトルマッチ王者ユーリ阿久井政悟（倉敷守安）＜12回戦＞同級8位タナンチャイ・チャルンパック（タイ）（2024年10月13日東京・有明アリーナ）WBA世界フライ級王者のユーリ阿久井政悟（29＝倉敷守安）が挑戦者の同級8位タナンチャイ・チャルンパック（24＝タイ）を2―1の判定で破り、2度目の防衛に成功した。117―111、115―113、113―115のスプリットディシジョンだった。初回か