「ボクシング・ＷＢＣ世界フライ級王座決定戦」（１３日、有明アリーナ）前ＷＢＡ・ＷＢＣライトフライ級統一王者で、現ＷＢＣフライ級１位の寺地拳四朗（３２）＝ＢＭＢ＝がは、元王者で同２位のクリストファー・ロサレス（２９）＝ニカラグア＝に１１回ＴＫＯ勝ちで勝利。２階級制覇を達成した。これで世界戦１５勝目となり、日本選手では具志堅用高氏を抜き、歴代単独３位に浮上した。ロサレスの応援にはＷＢＡ、ＷＢＣ、