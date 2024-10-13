ナ・リーグの地区シリーズ第５戦が１１日（日本時間１２日）、ドジャースタジアムで開催され、ドジャースがパドレスを２−０で下し、リーグ優勝決定シリーズ進出を決めた。ドジャースは１３日（同１４日）、本拠地でメッツと対戦する。１１日の試合後は、選手の家族らがグラウンドに下り、クラブハウスでのシャンパンファイトを終えた選手らと喜びを分かちあった。夫やフィアンセ、恋人とハグやキスを交わす奥様会＝ドジャーワ