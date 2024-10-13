秋元康氏プロデュースの昭和歌謡グループ「SHOW−WA」（ショウワ）が、12月25日にファースト写真集「最後の恋人」を集英社から発売する。メンバーたちは10日にフジテレビ系「ぽかぽか」内で初の写真集発売を発表した。放送終了後午後3時ごろから申し込み受付が開始された写真集の予約イベントには、予想を上回る申し込みが殺到し約10分で定員いっぱいになったという。SHOW−WAは3000人以上の応募が集まった「夢をあきらめるな！オ