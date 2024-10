21歳の歌い手Adoが10月24日、自身初のCDシングル『桜日和とタイムマシン with 初音ミク/初夏』と『初夏/桜日和とタイムマシン with 初音ミク』をリリースする。◆Ado 画像同両A面シングルはリリース発表時に『桜日和とタイムマシン with 初音ミク/まだ言えません(仮)』として曲名が伏せられていたが、「まだ言えません(仮)」が「初夏」であることが公開となった。また、「初夏」は10月14日(月/祝)に先行配信することも決定