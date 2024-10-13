有吉弘行が１３日、ＪＦＮ系ラジオ「ＳＵＮＤＡＹＮＩＧＨＴＤＲＥＡＭＥＲ」に出演。「第７５回ＮＨＫ紅白歌合戦」の司会を務めることを報告した。有吉は「私、有吉弘行、第７５回ＮＨＫ紅白歌合戦司会を務めさせていただくことになりました。ありがとうございます。２回目です。大みそか明けといてよかったです〜」と、おどけながら感謝を述べた。さらに「去年もそう思いましたけども、私もよく分からない芸能人生を送