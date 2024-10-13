◆２０２４ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ・ファーストステージ第２戦ＤｅＮＡ１０―３（１３日・甲子園）阪神がＣＳファーストステージで敗退した。本拠地開催で連敗し、２４年シーズンの戦いを終えた。「３番・右翼」で出場した森下翔太外野手は３安打２打点１本塁打と１人気を吐いた。まずは初回、先頭・近本から２者連続三振で２死走者なしで第１打席へ。２ボール１ストライクから１５３キロの直球を捉え、虎