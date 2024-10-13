½÷Í¥¤ÎÀîÅç³¤²Ù(30)¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥á¥¤¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÈæ³Ó²èÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ÀîÅç¤Ï¡Ö¥á¥¤¥¯ ¥ª¥ó¢Î¥ª¥Õ¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¼«¿È¤ò»£±Æ¤·¤¿2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¥·¥Ã¥¯¤Ê¹õ¤¤¥È¥Ã¥×¥¹¤òÅ»¤¤Ì¥ÎÏÅª¤ÊÆ·¤Ç¸«¤Ä¤á¤ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëåºÎï·Ï¤Ê?¥ª¥ó?¤Î¼Ì¿¿¤È¡¢Ã¸¤¤¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥Ë¥Ã¥È¤ò¿È¤ËÃå¤±¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥á¥¤¥¯¤Ç¤Ï¤Ë¤«¤à?¥ª¥Õ?¤Ê¼Ì¿¿¡£Æ±°ì¿ÍÊª¤È¤Ï¤¤¤¨Ç¯Îð¤¹¤é¤âºø³Ð¤µ¤»¤é¤ì¤ëÈæ³Ó²èÁü¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤â¡Ö¤É¤Ã¤Á¤â²Ä°¦¤¤¡ªºÇ¹â¡õºÇ¶¯