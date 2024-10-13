７回横浜ＤｅＮＡ１死。サードゴロを打った後、歩けなくなりコーチに背負われてベンチに向かう宮崎＝甲子園◆横浜ＤｅＮＡ１０−３阪神（甲子園）宮崎が走塁中に負傷したため、途中交代。球団は「右下肢のつり」と発表した。七回１死で三ゴロを放った際、右脚を痛めたそぶりを見せた。田中守備兼三塁ベースコーチに背負われてベンチに戻った。試合後、三浦監督は「状態を見ながら」と話すにとどめ、宮崎は自力で帰りのバスに