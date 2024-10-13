――３区、廣田陸(2年)について。「大学駅伝初出場なんですけども絶好調です。練習をこの夏しっかりやったのと、9月29日の早稲田大学競技会（The Road of WASEDA 5km）で13分台が出た。予定通り使います」 ――4区、楠岡由浩（2年）について。「やっと使えるというか、夏は13分台を更新できなかったんですけど、高校時代は5000mが13分台の選手なので駅伝デビューさせることができて良かったです