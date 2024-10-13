3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。10月7日（月）の放送では、10月8日で28歳の誕生日を迎える若井先生をお祝いする企画を実施。若井が書いた「27歳の振り返り年表」をもとに、この1年を振り返りました。（写真左から）Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架、大森元貴、若井滉