◆プロボクシング▽ＷＢＣ世界フライ級（５０・８キロ以下）王座決定戦１２回戦○同級１位・寺地拳四朗（１１回ＴＫＯ）同級２位クリストファー・ロサレス●（１３日、東京・有明アリーナ）前ＷＢＡスーパー＆ＷＢＣ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）統一王者で、ＷＢＣ世界フライ級１位・寺地拳四朗（ＢＭＢ）が、元ＷＢＣ世界同級王者で同級２位のクリストファー・ロサレス（ニカラグア）に１１回ＴＫＯで勝ち、日本