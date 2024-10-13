◆２０２４ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ・ファーストステージ第２戦阪神３―１０ＤｅＮＡ（１３日・甲子園）ＤｅＮＡのマイク・フォード内野手が１３日、敵地の阪神戦の７回無死、代打出場し、阪神２番手右腕の村上から右翼席にソロ本塁打を放った。１２日に出場選手登録されたばかりの助っ人は、５日のソフトバンクとのファーム日本選手権（サンマリン宮崎）で２本塁打を放つなど、２軍で調子を上げてきた。「