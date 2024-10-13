¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£±£´ÆüÎ¾¹ñ¹ñµ»´ÛÂç²ñ¤Î£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µéÁª¼ê¸¢¤Ç·ãÆÍ¤¹¤ë²¦¼Ô¡¦ÆâÆ£Å¯Ìé¡Ê£´£²¡Ë¤È¡¢Ä©Àï¼Ô¤Ç£Ç£±¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹ÇÆ¼Ô¤Î¥¶¥Ã¥¯¡¦¥»¥¤¥Ð¡¼Jr.¡Ê£³£·¡Ë¤¬£±£³Æü¤ÎÁ°Æü¸ø³«Ä´°õ¼°¤Ç²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤·¤¿¡£¶áÇ¯¤Ï£Ç£±ÇÆ¼Ô¤¬ÍâÇ¯£±·î£´ÆüÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤ÇºÇ¹âÊö²¦ºÂ¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÎ®¤ì¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£Ç¯Æâ¤ÎÄº¾å·èÀï¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤¿¥¶¥Ã¥¯¤Ï¡Ö¤ª¤½¤é¤¯¿·ÆüËÜ¤Ç¡¢¥·¥ó¥°¥ë¤Ç°ìÈÖ¡¢ÆâÆ£¤ÈÀï¤Ã¤¿¤Î¤Ï²¶¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÌÀÆü¤Î¥¿¥¤