Æý¤¬¤ó¤Î°ì¼ï¡Ö¿»½áÀ­¾®ÍÕ¤¬¤ó¡×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸£³£Á¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÇßµÜ¥¢¥ó¥Ê¤¬£±£³Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£º£·î£±Æü¤Ë¤Ï¡Ö¥Ë¥å¡¼¥â¥·¥¹¥Á¥¹ÇÙ±ê¡×¤Ë¤â¤ê´µ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¹¤Ç¤ËÂà±¡¤·¡¢³°½Ð¤¬¤Ç¤­¤ë¾õ¶·¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÇßµÜ¤Ïº£Ç¯£¸·î¤Ë¡Ö¿»½áÀ­¾®ÍÕ¤¬¤ó¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¡££µ·î²¼½Ü¤Ë°ÛÊÑ¤Ëµ¤ÉÕ¤­¡¢£··î¾å½Ü¤Ë¤¬¤ó¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¡£¤¹¤Ç¤ËÉ¸½à¼£ÎÅ¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÇßµÜ¤Ï¥Ë¥å¡¼¥â¥·¥¹¥Á¥¹ÇÙ±ê