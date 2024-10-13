マカオ行政長官選挙、岑浩輝氏を次期候補に選出13日、記者会見に臨む岑浩輝氏。（マカオ＝新華社記者/張金加）【新華社マカオ10月13日】中国マカオ特別行政区で13日行われた行政長官選挙で、岑浩輝（しん・こうき）氏が選挙委員会委員400人の投票で394票を得て第6代行政長官候補に選ばれた。マカオ行政長官選挙、岑浩輝氏を次期候補に選出13日、マカオの第6代行政長官候補に選ばれた岑浩輝氏。（マカオ＝新華社記者/陳鐸）マカオ