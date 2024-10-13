【エルサレム共同】イスラエルのコーヘン駐日大使は12日、ノーベル平和賞授与が決まった日本原水爆被害者団体協議会（被団協）の代表委員がパレスチナ自治区ガザの状況と80年前の日本を比較したことを「不適切」と非難した。