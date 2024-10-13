大谷翔平・千賀滉大 PHOTO:Getty Images ＜2024年10月13日（日）（日本時間14日）MLB ロサンゼルス・ドジャース 対 ニューヨーク・メッツ ＠ドジャー・スタジアム＞ パドレスとの激戦を制し、ナショナル・リーグディビジョンシリーズを突破したドジャース。 4年ぶりの世界一に向けて挑むのはナショナル・リーグの王者を決めるリーグチャンピオンシップ。第1戦は地元ドジ