米国、カナダ、メキシコで共催される２０２６年サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）のアジア最終予選で、Ｃ組の日本は１５日午後７時３５分から、埼玉スタジアムでオーストラリアとの第４戦に臨む。１３日は試合会場で冒頭以外を非公開として調整した。日本は敵地の第３戦でサウジアラビアに勝ち、他の組も含めて唯一の３連勝でＣ組首位に立つ。豪州は１勝１分け１敗の勝ち点４でサウジと並んでおり、得失点差で２位。国際連盟