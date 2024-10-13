【ルヴァン杯準決勝第2戦】(U等々力)川崎F 0-2(前半0-1)新潟<得点者>[新]小見洋太(31分)、太田修介(89分)<警告>[川]河原創(40分)、佐々木旭(52分)、瀬川祐輔(90分+1)観衆:21,159人主審:池内明彦副審:武田光晴、西村幹也├新潟が初のルヴァン杯決勝進出!! 東洋大DF稲村隼翔が完封に貢献、“等々力劇場”許さず2戦合計6-1で川崎F撃破└新潟サポからの寄付金殺到も話題に!!「当初は第1戦だけの予定」東洋大指揮官がDF稲村