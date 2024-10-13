日向亘が主演、乃木坂46の梅澤美波がヒロイン務める10月24日スタートのドラマ『デスゲームで待ってる』の追加キャストとして、三四郎（小宮浩信・相田周二）、辻岡甚佐、ニシダ・コウキ（ラランド）、木下隆行（TKO）、田口浩正、前川泰之、森永悠希が出演することが発表された。【写真】戸村（日向亘）の放送作家時代に関わる人物たちを演じるキャスト陣本作は、不当にテレビ業界を干され、放送作家から“デスゲーム作家”に