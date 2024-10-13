お笑いコンビ「千原兄弟」の千原せいじが12日にインスタグラムを更新。愛車の高級SUVとの別れを報告すると、ファンから反響が寄せられた。【写真】千原せいじ、愛車との2ショット千原が「7年間ありがとう」と投稿したのは愛車との2ショット。写真には高級SUV「レクサス LX」との2ショットが収められていて、千原が愛車の隣で笑顔を見せている。千原の投稿にファンからは「次は何に乗り換えるのかな？」「えー！！同じの乗っ