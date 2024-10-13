◆関西学生秋季リーグ戦第６節２回戦関学大１０―０関大（１３日・大阪市南港中央）“関関戦”は２回戦が行われ、春王者の関学大が関大に大勝した。打線が１２安打１０得点と活気づき、投げては先発の坂本安司（３年＝大崎）が７回３安打無失点。１勝１敗とし、２季連続優勝に王手をかけた。２４日のドラフト会議で１位候補に挙がっている関大・金丸夢斗投手（４年＝神港橘）に登板はなし。関学大の本荘雅章監督は「対戦し