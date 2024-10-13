◆秋季北信越高校野球大会▽準々決勝小松工７−０新潟明訓＝７回コールド＝（１３日・金沢市民）小松工（石川２位）は、７−０の７回コールドで新潟明訓（新潟１位）に快勝し、４強入りを決めた。キャプテンの３番、東大輝中堅手（２年）が２安打、４打点と活躍すれば、４回から登板したエースのサイド右腕、宮西陽汰（２年）が５安打、無失点に抑えるなど、投打の軸が流れを引き寄せた。中野稔監督は「今朝、（２連投となっ