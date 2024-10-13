コロンビアサッカー連盟（FCF）とキットサプライヤーのadidasは11日、FCFの創設100周年を記念したコロンビア代表の特別ユニフォームを発表した。Colombia 2024 adidas Centenaryコロンビア代表 2024 adida 100周年記念 ユニフォームFCF100周年を祝う特別ユニフォームは、シンプルで優雅なデザインが登場。ベージュ系にも見えるオフホワイトを基調とし、胸部に黄・青・赤のコロンビア国旗カラーによるボーダー柄というスタイルを採