JリーグYBCルヴァンカップ プライムラウンド 準決勝第２戦川崎F０(０−１)２新潟15:03キックオフＵｖａｎｃｅとどろきスタジアム入場者数21,159人試合データリンクはこちら後半４４分、ゴールが決まり喜ぶ新潟の選手達。藤田真郷（ふじた・まさと）サッカーを中心にスポーツ全般を取材。Jリーグ、日本代表、W杯、UEFA_CL,アジア大会、夏季、冬季オリンピック、他。A.J.P.S(日本スポーツプレス協会)会員、A.I.P.S(国際スポー