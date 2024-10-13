◆第７２回府中牝馬Ｓ・Ｇ２（１０月１４日、東京競馬場・芝１８００メートル）前日最終オッズが１０月１３日、ＪＲＡから発表された。秋初戦を迎える昨年の秋華賞２着馬（６）マスクトディーヴァ（牝４歳、栗東・辻野泰之厩舎、父ルーラーシップ）が、単勝２・１倍の１番人気となっている。昨年のローズＳをレコード勝ちし、今年の阪神牝馬Ｓも勝利。続くヴィクトリアマイルでも３着に入り、牝馬戦線で上位の実績が支持されて