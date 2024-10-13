タレント・たむらけんじ（51）が13日、大阪・森ノ宮の商業施設「もりのみやキューズモールBASE」でイベントに登場。観客動員も昨年から400人増の2万3000人を集め「減らんでよかった。子どももニコニコ笑って、それを見るおとなもニコニコ。素敵なイベントでした」と胸をなで下ろしていた。昨年12月の淀川寛平マラソン、今年7月の奈良でのイベント以来拠点を米国に移してから3度目の日本国内イベント。開会式では「皆さん、集ま