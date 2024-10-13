■プロ野球パ・リーグCSファーストステージ第2戦日本ハム3×ー2ロッテ延長10回（13日エスコンF）ロッテ（3位）は日本ハム（2位）にサヨナラ負けで1勝1敗のタイに。ファイナルステージ進出は明日の第3戦に持ち越しとなった。2−1と1点リードで迎えた9回裏に4番手・益田が1死から万波に初球の高めのストレートをレフトスタンドへ、打った瞬間確信の特大同点ソロを浴び2−2に。さらに延長10回に5番手・澤村が連続三振で2死走