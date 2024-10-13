CSファイナル進出を決め、タッチを交わすDeNAナイン＝甲子園プロ野球のクライマックスシリーズ（CS）のファーストステージ（3試合制）は13日、セ、パ両リーグともに第2戦が行われ、セはレギュラーシーズン3位のDeNAが2位阪神を10―3で破って2連勝とし、ファイナルステージ進出を決めた。パは2位日本ハムが3位ロッテに延長十回、浅間の適時打で3―2でサヨナラ勝ちし、1勝1敗の五分に戻した。14日のパ第3戦の予告先発は日本ハム