（花蓮中央社）台湾鉄路（台鉄）は13日、総統専用車両として1967年に製造された車両「総統花車」を連結した観光列車の運行を開始した。一番列車が午前11時過ぎ、約100人の乗客を乗せて花蓮駅（東部・花蓮県）を出発した。同駅では運行開始に合わせて台湾原住民（先住民）の踊りなどが行われ、駆けつけた鉄道ファンらでにぎわった。総統花車は製造から20年以上経過した91年、台湾本島を一周する形で台鉄の線路がつながった際に当時