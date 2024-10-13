◇ムロオ関西大学ラグビーAリーグ第3節近大45―29摂南大（2024年10月13日大阪・鶴見緑地）第3節が行われ、昨季4位の近大が45―29で摂南大に勝利した。7人制日本代表の一員としてパリ五輪に出場した、WTB植田和磨（4年＝報徳学園）が前半6分に先制トライを決め、チームに流れを呼び込んだ。50メートル走6秒2のスピードを武器に、後半10分には2本目のトライを奪取。3試合連続トライを奪い、この日はプレイヤー・オブ・ザ・