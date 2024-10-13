◇第１２回秋季北海道選手権第２日（１３日、札幌麻生ほか）▽準決勝旭川大雪７―４旭川道北札幌北広島１０―２苫小牧（５回コールド）旭川大雪が“旭川対決”に打ち勝ち、３連覇へ「あと１」と迫った。前日の２回戦から打順を大幅に組み替えて臨んだ準決勝。初回に失策が重なって先制点を奪われたが、試合ごとに活性化する打線が新１番から“大きな波”を巻き起こした。１回、先頭の大波蓮唯（れい、２年）が左前打と敵