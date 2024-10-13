〈“うつ病”で高校中退、父の突然死、写真集で大胆ヌード披露…IQ130超えの“天才グラドル”日下部ほたるとは何者か？《「MENSA」合格で話題》〉から続く先日、全人類の上位2％の高いIQを持つ者だけが入会を許される天才集団「MENSA」の入会試験に合格した、グラビアアイドルの日下部ほたるさん。今年6月に発売したファースト写真集『いいなり。』（講談社）で大胆なヌードを披露したことでも話題になった。【画像多数】大胆す