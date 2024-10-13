「出雲駅伝」「全日本大学駅伝」「箱根駅伝」の学生三大駅伝の一つ、出雲駅伝があす14日にスタートする。大会に臨む各大学の区間エントリーが13日に発表された。去年、一度もトップを譲らず、完全優勝を果たした駒澤大は佐藤圭汰がケガからの復帰中のために欠場、1区には9月29日、日体大の長距離競技会、男子5000メートルで13分39秒47の自己ベストをマークした“スーパールーキー”桑田駿介（1年）を起用、4区には伊藤蒼唯（3年）