那覇市中心部の国道58号で行われた沖縄県の伝統行事「那覇大綱挽」＝13日午後長さ約160メートル、重さ約32トンの世界最大級の大綱を引き合う沖縄県の伝統行事「那覇大綱挽」が13日、那覇市中心部の国道58号で行われた。太平洋戦争中の1944年10月、米軍が県内各地や鹿児島県奄美地方を爆撃し、600人以上が死亡した「10.10空襲」を念頭に、日本復帰前年の71年に復活。例年この時期に開催し、平和や幸福を祈念する。老若男女が東